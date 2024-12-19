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İnegöl'de asayiş

İnegöl\'de asayiş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen eski polis yakalandı.

19.12.2024 15:53
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen eski polis yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken 2017'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Recep Ç. (49) ile ilgili çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalışırken yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir otomobil zarar gördü.

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ne gece saatlerinde gelen sürücü, aracını park edip uzaklaştı.

Aracın altında akşamdan kalan mangal közlerinin etkisiyle otomobilde yangın çıktı.

Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracı saran alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangın, otomobilde hasara yol açtı.

Kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp aynı yönde seyreden kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde Vedat T. (39) idaresindeki 06 RHG 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aynı istikamete giden Sedat D'nin (52) kullandığı 16 PP 820 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Vedat T. ile aynı araçtaki Mehmet E. (55) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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