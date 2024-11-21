İnegöl'de Çevre Temizliği İçin Cezalar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de Çevre Temizliği İçin Cezalar Artıyor

İnegöl\'de Çevre Temizliği İçin Cezalar Artıyor

İnegöl'de kirliliğe neden olanlara idari yaptırımlar uygulanıyor, toplamda 2.3 milyon lira ceza kesildi.

21.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çevre temizliğine yönelik çalışmalar kapsamında kirliliğe neden olan kişilere idari yaptırım uygulanıyor.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince aralıksız süren denetimler, uygulanan cezalar ve alınan tedbirlerle çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflenirken, kirliliğe sebebiyet verenler ağır yükümlülüklerle karşılaşıyor.

Hem sanayi bölgesinde hem şehir merkezinde zamansız çöplerden gelişigüzel atılmış evsel ve sanayi atıklarına her çöp, zabıta tarafından mercek altına alınıyor.

Atıkları detaylı şekilde inceleyen ekipler, çevredeki kameraların da yardımıyla kirliliğe sebebiyet verenleri tek tek tespit edip, gerekli cezai müeyyideleri yerine getiriyor.

Ayrıca, çevre temizlik birimine de bildirim sağlanarak bölgenin temizlik maliyetleri kirletenlere ceza olarak dönüyor. Çevre temizliği de yine çevreyi kirletenler tarafından yapılıyor.

İnegöl Belediyesi, Kabahatler Kanunu ile Belediye Emir Yasaklar Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince uyguladığı cezai işlemlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne de gerekli bildirimlerde bulunuyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana her bir kişiye en az 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 2 milyon 372 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

İnegöl Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Zabıta, İnegöl, Çevre, Hukuk, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Çevre Temizliği İçin Cezalar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Çevre Temizliği İçin Cezalar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.