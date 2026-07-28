İnegöl'de Çocuk İhbarı ile Kurtarıldı
İnegöl'de 4 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeline çıkan çocuk, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki Atatürk heykeline çıkıp mahsur kalan çocuk polis ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde yaklaşık 4 metre yükseklikteki Atatürk heykeline tırmanan çocuk burada mahsur kaldı.
Çocuğunu bulunduğu yerden indiremeyen anne, bölgede görevli trafik polislerinden yardım istedi.
Ekipler, kısa sürede çocuğu bulunduğu yerden indirdi.
Toplanan kalabalık, polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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