İnegöl'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnegöl'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Devrildi

İnegöl\'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Devrildi
28.10.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de 250 kg'lık demir kapı 9 yaşındaki Asmin Ç.'nin üzerine devrildi, ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 250 kiloluk demir bahçe kapısının üzerine devrildiği Asmin Ç. (9), ağır yaralandı.

250 KİLOLUK KAPI, KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Olay saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Asmin Ç., bahçede oyun oynadığı sırada, yerinden çıkan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki demir sürgülü kapı üzerine devrildi. Kapının altından ailesi tarafından kurtarılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asmin'in kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Sağlık, Güncel, Bursa, Bahçe, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın verdiği zarar büyük Babanın tepkisi ise görülmeye değer Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
İstanbullu kadının yaşadığı şok Ödediği hesap ağızları açık bıraktı İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediği hesap ağızları açık bıraktı
İstanbul’da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık
Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı Depreme canlı yayında yakalandı, korkudan ne yapacağını şaşırdı
Balıkesir’de okullar 1 gün süreyle tatil edildi Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi
İstanbul Finans Merkezi’nin tepesine yıldırım düştü İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

20:40
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var Yönettiği son 5 maç bomba
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba
20:19
Bahis skandalında 152 hakem PFDK’ya sevk edildi İşte isim isim liste
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
19:38
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?
19:25
Skandal olay Küçücük çocukları nişanladılar
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar
19:21
Arabaların önüne yatıp kalkmadı İsyan ettiği bir konu var
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
19:21
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze’ye saldırı emri verdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 21:19:34. #.0.4#
SON DAKİKA: İnegöl'de Demir Kapı Çocuğun Üzerine Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.