İnegöl'de Heyelan: Yolu Kapattı

İNEGÖL'DE HEYELAN
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Gülbahçe Mahallesi yolu Bağlar mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve taşlar yolu kapattı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, heyelan anları yer aldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.
