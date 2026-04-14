İnegöl\'de İlkbahar Canlanması

BURSA Ovası'nda ilkbaharın gelişi ile doğa canlandı, meyve ağaçları çiçek açtı. Beyaz ve yeşilin tonlarına bürünen Uludağ'ın eteklerindeki meyve bahçeleri dronla görüntülenirken; zirai don olmadığı için rahat nefes alan çiftçi, ilaçlama çalışmalarına başladı.

İnegöl ilçesi, ilkbaharın gelmesi ile beyaz ve yeşilin tonlarına büründü. Uludağ'ın eteklerinde yer alan Çeltikçi ve Deydinler mahallelerindeki görüntüler, yağlı boya peyzaj tablosunu aratmazken, Türkiye'nin önemli meyve ihracat merkezlerinden biri olan İnegöl'de ilkbaharın gelişi ile hummalı çalışma başladı. Şeftali ve armut ağaçları başta olmak üzere meyve ağaçlarında rekoltenin düşmemesi için ilaçlama çalışması yapıldı. Santa Maria cinsi armut, şeftali ve elma bahçelerindeki renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

'BU SENE GÜZEL BİR REKOLTE BEKLİYORUZ'

Geçen yıl zirai don nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını söyleyen İnegöl Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Dumanlar, üreticilerin hasat sezonundan umutlu olduklarını belirterek, "Geçen sene iklim şartları nedeniyle rekoltede düşüş vardı, çiçeklenme olmadı. Çiçeklenme olduğunda da don olayı oldu ve rekolte düşüktü. Bu yıl şu ana kadar bir don olayı olmadı, çiçeklenme oldu. Arılar da bu sırada çok güzel çalıştı, döllenme, tozlanma olayını gerçekleştirdi. Bu sene güzel bir rekolte bekliyoruz. Bu rekolte olursa üreticiler olarak, gerekli bakımları yaptıktan sonra güzel bir hasat yapıp, milletimize ve ülke ekonomisine destek vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'HEM İLAÇLAMA HEM İHRACAT ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI'

İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu da hasat sezonunun bereketli olacağına işaret ederek, "Bu yıl don olayları yaşanmadı. Yağışlar istediğimiz ve çiftçimizin mutlu olacağı seviyelerde. 2026 yılı hasat sezonunun bol ve bereketli olacağına inanıyoruz. Bu yıl bölgemizdeki yağışlar ve iklimsel denge, meyve ve sebzelerde bolluk olacağına işaret. Geçtiğimiz yıl iklimsel faktörler nedeniyle ihracatta istediğimiz hedefe ulaşamadık. Ancak bu aylarda hem tarımsal ilaçlama çalışmalarını başlatırken hem de ihracat odaklı çalışmalarımız başladı. 2026 yılı tüm çiftçimize bereketli olsun" dedi.