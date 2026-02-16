İnegöl'de İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılıp Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılarak 2. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Fırat Y. (33), yerden 2. kata çektiği demirlerin enerji nakil hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.
Bu sırada dengesini kaybeden Fırat Y, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
