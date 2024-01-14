 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikadan yüklenen suntaları taşıyan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, kaçak yollarla ülkeye giren 2'si kadın 9 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

İnegöl\'de kaçak göçmen operasyonu: Suriye uyruklu 2\'si kadın 9 kişi yakalandı
14.01.2024 - 22:19,
Abone Ol

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürecek olan TIR'ın dorsesinde, polis ekiplerince yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

İnegöl'deki bir fabrikadan öğle saatlerinde yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürmek için yola çıkmak üzere olan sürücü Arnavut uyruklu Rama X. (40) yönetimindeki AF R 355 plakalı TIR'ın dorsesinden seslerin geldiği fark edildi. Aracın dorsesine bakan sürücü, şüphelileri görünce hırsızlık yapıldığını düşünerek polise haber verdi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, TIR'ın dorsesinde yüklü suntalar arasında saklanan 2'si kadın 9 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenlerin habersiz bindikleri TIR'la nereye gitmek istediklerini bilmedikleri öğrenildi.

TIR sürücüsü göçmenlerden şikayetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, İl göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İnegöl, Suriye, Suriye, Göçmen Kaçakçılığı, Hırsızlık, Polis, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:36:04. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement