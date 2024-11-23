İnegöl\'de Motosiklet Denetimi

Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde trafik ekiplerince motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, 90 motosikleti kontrol ettikleri uygulamada, kasksız sürücülere toplam 75 bin lira ceza kesti. Muayenesi olmayan motosikletler ise otoparka çekildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla motosiklet denetimlerinin süreceği bildirildi.