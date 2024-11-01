İnegöl\'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 16 ARN 30 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Alperen A. (17), akaryakıt istasyonundan yola çıkan Emrullah Y. (42) yönetimindeki 06 DSJ 699 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Metin İ. (18) yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.