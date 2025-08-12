İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert G. (29) idaresindeki 16 BKZ 313 plakalı motosiklet, hız kesici tümseğe hızlı girdiği sırada kontrolden çıktı. Kayarak Ahmet Ufuk Tokcan Sokak'tan çıkan Muhannet E. (25) yönetimindeki 34 CTE 352 plakalı otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Mert G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
