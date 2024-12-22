İnegöl'de Oğul Bıçakladı: Baba Ağır Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'taki bir evde, Rakip K. (48) ile oğlu Yusuf İslam K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç, mutfaktan aldığı bıçakla babasını 6 yerinden yaraladı.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezini arayan genç, eve ambulans talep etti. Ağır yaralanan baba, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Zanlı Yusuf İslam K, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı babanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.