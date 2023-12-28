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İnegöl'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İnegöl'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 510 litre sahte şarap, 10 litre sahte rakı, 35 boş alkol şişesi, damıtma düzeneği, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İnegöl\'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
28.12.2023 - 18:04,
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şehitler Mahallesi'nde sahte içki üretilerek satıldığı bilgisini alan ?İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle belirlenen iki adrese baskın yaptı.

Operasyonda M.E. (49) ve E.S. (34) gözaltına alındı.

Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 510 litre sahte şarap, 10 litre sahte rakı, 35 boş alkol şişesi, damıtma düzeneği, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İnegöl'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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