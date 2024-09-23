İnegöl\'de Servis Minibüsü Kaza Yaptı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 12 işçi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Fabrikadan aldığı işçileri evlerine götürmek üzere yola çıkan Mevlüt K. (61) yönetimindeki 16 J 3016 plakalı servis minibüsü, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Aydınlatma direğine çarpıp devrilen minibüs karşı yöne geçti. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bazıları kendi imkanları ile çıkarken, araçta sıkışanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Minibüs sürücüsü ile fabrika işçileri Fadime S. (18), Nagihan D. (45), Zübeyde E. (38), Fatma M. (26), Merve İ. (18), Behiye E. (20), İpek Ö. (19), Nesrin S. (43), Pelin D. (18), Mehmet A. (48), Elanur Y. (18) ve Nazan T. (44) olay yerindeki müdahalelerinin ardından sevk edildikleri İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.