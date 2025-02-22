İnegöl'de Suriye Uyruklu Genç Bıçaklanıp Gasbedecek Şüpheliler Kaçtı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Abdullah H. (20), 2 kişi tarafından bıçaklanıp, ardından pompalı tüfekle tehdit edilerek gasbedildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kimliği belirsiz 2 kişi, Suriye uyruklu Abdullah H.'yi sokak ortasında bıçakla alnından ve ellerinden yaralayıp, pompalı tüfekle tehdit ederek, elindeki cep telefonunu gasbetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.