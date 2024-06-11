Suriyeli adam ablasını bıçakladı, hayati tehlikesi var - Son Dakika
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Suriyeli adam ablasını bıçakladı, hayati tehlikesi var

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İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, Suriye uyruklu Ammar A., evde başka bir erkekle gördüğü evli olan ablası Rahaf A.'yı bıçakladı. Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı.

11.06.2024 19:14
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Ammar A. (24), evde başka bir erkekle gördüğü evli olan ablası Rahaf A.'yı (28), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi suç aletiyle yakaladı.

Olay saat 15.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden mesai sonrası ayrılan Suriye uyruklu Ammar A., birlikte oturdukları eve gittiğinde evli olan ablası Rahaf A.'yı iddiaya göre, başka bir erkekle gördü. Öfkelenen Ammar A. mutfaktan aldığı bıçakla ablasını, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada evde olan erkek, kaçarak kayıplara karıştı. Ammar A. da olayın ardından kaçtı. Rahaf A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yolda yürürken, suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriyeli Ammar A., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak. Soruşturma kapsamında Rahaf A'.nın evde birlikte olduğu erkeğin de arandığı belirtildi.

Suriyeli adam ablasını bıçakladı, hayati tehlikesi var
Kaynak: DHA

Suriye, İnegöl, Bursa, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Suç, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli adam ablasını bıçakladı, hayati tehlikesi var - Son Dakika

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