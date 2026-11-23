Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında taraftarlar arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle sona erdi. 1 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir futbol sahasında meydana geldi. Domaniç köyleri futbol turnuvasında Güneyköy ile Çokköy takımları arasında oynanan karşılaşma sırasında taraftarlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından kavga sona ererken, yaralanan 1 kişi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin kavga eden taraftarlara müdahale ettiği anlar yer aldı.