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İnegöl'de TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

10.01.2024 - 19:28,  Güncelleme: 19:29
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali O. yönetimindeki 59 AEL 780 plakalı TIR, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta bekleyen Süleyman A. yönetimindeki 34 FPS 392 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçtaki Fatma K. (50), İsmail A. (26) ve Kerem A. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaiye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından yürütülüyor. (DHA)

İnegöl\'de TIR\'ın kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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