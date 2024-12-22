İnegöl\'de \'Toprağın Uykusu\' Etkinliğiyle Kışı Karşılama Ritüeli

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'Toprağın Uykusu' adı verilen etkinlikle, eski Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla 'kışı karşılama' ritüeli canlandırıldı. Etkinlikte, geleneksel deve oyunu da sahnelendi.

İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi tarafından 'TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları' kapsamında, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik, 'Toprağın Uykusu' adı verilen kışı karşılama ritüeli gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle kırsal Bilalköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilere yöresel lezzetler ikram edilirken, geleneksel deve oyunu da sahnelendi. Geleneksel deve oyunu kapsamında, kapı kapı dolaşan öğrenciler, mahalle sakinlerinden yiyecek topladı. Bu yiyecekler, mahalle meydanında hazırlanan helvanın yapımında kullanıldı. Etkinlikte ayrıca, yöresel lezzetlerin yanı sıra yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulan kadın kooperatifi de tanıtıldı.

'KIŞIN GELİŞİNİ KUTLUYORUZ, NEVRUZ'DA DOĞAYI UYANDIRACAĞIZ'

Etkinliğin amacının, kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasının yanı sıra kadın girişimciliğini destekleyerek, yerel kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu söyleyen proje yürütücüsü Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe Grubu Öğretmeni Pınar Yıldız, "TÜBİTAK 2024 Lise Yarışmaları kapsamında bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Projemizin amacı hem kültürel mirasın korunması hem de yerel yönetimde kadınların gücünün ne kadar etkin olduğunu ortaya koymak. Kışın gelişini kutluyoruz. Bu eski bir Türk geleneğidir. Bir sonraki seferde de Nevruz'da doğayı uyandıracağız. Bereketli bir yıl olması için şenlikle kutlayacağız. Burada hem soyut hem somut kültürel miraslarımız var. Bilalköy tarihi açıdan eski Türk Evi mimarisini muhafaza eden, meyveciliğiyle ünlü bir köy. Aynı zamanda kadınlar yerel yönetimlerle de burada istihdama, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar. Biz de bu mimaride bir kadın kooperatifi de kurarak, kadınları daha güçlü, daha duyulur hale getirmeye çalışıyoruz. Deve oyunuyla kapıları dolaştık, kapılardan birtakım malzemeler aldık ve helvamızı yapıp yiyeceğiz" dedi.

'TOPRAĞI UYKUYA YATIRMAK İÇİN BURADAYIZ'

Projede yer alan 12'nci Sınıf öğrencisi Rümeysa Aybey ise "Toprağı uykuya yatırmak için buradayız. Çok keyifli ve çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Ayrıca köy kadınlarımızın yaptığı yöresel yemeklerimizi de gelen herkese sunuyoruz. Ayrıca köyümüzü geliştirmek ve kadınlarımızı sosyal hayata entegre etmek amacıyla, burada kadın kooperatifi kurmakta adımlar atıyoruz. Tüm kadınlarımızın her zaman, her alanda yanındayız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),