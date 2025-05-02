Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Savaş B. (46) idaresindeki 68 FH 275 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Osmaniye Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde bulunan G.E. (33) ile M.B. (9) ve M.B. (7), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alındı, araç çekici yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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