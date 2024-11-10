İnegöl'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

İnegöl\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

İnegöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

10.11.2024 00:12
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ünal U. (30) yönetimindeki 16 ARZ 497 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Selçuk A. (35) yönetimindeki 16 CEK 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 16 CEK 44 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk A. ve araçta bulunan İpek A. (4), Dilek A. (29), Tuğçe A. (9) ile 16 AEZ 497 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine U. (48) ile Hatice U. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

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