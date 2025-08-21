İnegöl'de Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
İnegöl'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

21.08.2025 17:49
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yayaya yol vermek isteyen sürücünün neden olduğu kazada 9 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yayaya yol vermek amacıyla duran araca çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil, karşı şeride geçip ciple çarpıştı. 1'i bebek 9 kişinin yaralandığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. 16 BIV 393 plakalı otomobiliyle seyreden Kenan D., iddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için yavaşlayan aracı son anda fark etti. Kenan D.'nin çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti ve Ayten M. (36) idaresindeki 34 UZ 3681 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kenan D. ile diğer aracın sürücüsü Ayten M., yanındaki Ömer Yiğit M. (9), Meryem Azra M. (7), Ali Elyasa A. (11), Asım Eren A. (7), İpek Beyza A. (1), Ayşe S. (65) ve Gülşen Sağlam A. (40) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

