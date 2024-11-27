İnegöl'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

İnegöl\'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kazada hafif yaralanan 83 yaşındaki sürücü, bir polis tanıdığını arayarak moral istemekte bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

27.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansırken, sürücülerden Hasan S. (83), kendisine moral versin diye, bir polis yakınını arayarak sohbet etti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hicran Sokak'ta meydana geldi. Hasan S. yönetimindeki 16 Y 7282 plakalı otomobil, Paşaören Sokak'tan çıkan Levent T.'nin (43) kullandığı 16 ADH 053 plakalı otomobile yandan çarptı. Savrulan 16 ADH 053 plakalı otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BANA BİR MORAL VER, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM'

Öte yandan, kazada hafif yaralanan Hasan S., bir polis tanıdığını telefonla arayarak, "Vücudum boşaldı, ayakta duramıyorum. Trafik ekipleri geldi, araçları çekti. Bana bir moral ver. Başka bir şey istemiyorum. Kendimi savunmamla alakalı bir durum yok, zaten öyle bir şey yapmam. Teşekkür ederim" dedi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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