İnegöl\'de Yangın: İki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Acar Sokak'taki bir apartmanın 2. katında yabancı uyrukluların yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 çocuğun bulunduğu evdeki yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen ve itfaiye ekibince evden çıkarılan Hosema A. (2) ve Gulud A. (4), 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.