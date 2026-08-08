İnegöl'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde depoda çıkıp bitişikteki apartmana sıçrayan yangın söndürüldü.

Süleymaniye Mahallesi Önder Sokak'ta 3 katlı apartmanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 katlı apartmana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depo olarak kullanılan alan ile apartmanda maddi hasar oluştu.