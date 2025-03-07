İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 16 yaşındaki Hamza D. ve Alperen M. yaralandı.

07.03.2025 01:16
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün de karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda 16 yaşındaki Hamza D. yönetimindeki 16 ADT 350 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savruldu.

Takla atan araç refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Alperen M. (24) yönetimindeki 16 ALP 34 plakalı araç ve Yusuf G. (26) idaresindeki 16 SMU 34 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Kazada sürücüler Hamza D. ile Alperen M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Hamza D'nin kullandığı otomobilin takla atıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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