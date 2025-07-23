Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.O. (45) yönetimindeki 16 BJT 063 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak ile Bizim Sokak kesişiminde M.B. (34) idaresindeki 16 BJP 991 plakalı otomobile yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 BJP 991 plakalı otomobil, park halindeki 16 KNA 26 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, 16 BJT 063 plakalı otomobildeki G.D.(60), H.Ö.(47) ve E.A.(65) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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