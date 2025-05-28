İnfaz Paketi Görüşmelerinde Anlaşmazlık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnfaz Paketi Görüşmelerinde Anlaşmazlık

28.05.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti ve AK Parti arasında Covid dönemine ait infaz düzenlemesi üzerindeki anlaşmazlık devam ediyor.

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - DEM Parti heyetinin, TBMM'de AK Parti heyetiyle görüşmesinde, infaz düzenlemelerini içeren paketteki, Covid salgını döneminde 31 Temmuz 2023 öncesini kapsayan ve cezaevlerindeki yaklaşık 50 bin kişinin yararlanacağı belirtilen maddeyle ilgili anlaşma sağlanamadı. AK Parti heyetinin, infaz paketindeki Covid ile ilgili düzenlemeyi çıkarmak istediğini DEM heyetine ilettiği, DEM heyetinin ise buna itiraz ettiği öğrenildi. AK Parti'nin, söz konusu maddeyi, cinsel suç işleyenler, uyuşturucu kaçakçıları ve FETÖ hükümlüleri gibi kişileri de kapsayacağı ve bunun toplumda rahatsızlığa yol açacağı  gerekçesiyle infaz paketinden çıkarmak istediği ifade ediliyor. Örgütlü suçlarla ilgili cezaevlerinde ise 1000-1500 kişinin olduğu belirtiliyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları, Tuncer Bakırhan ve grup başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den oluşan AK Parti heyeti ile DEM Parti heyetinin görüşmesi, 2 saat 15 dakika ile bugüne kadar bu çerçevede yapılan ziyaretlerin en uzun sürelisi oldu.

Alınan bilgiye göre ziyarette, son birkaç aydır kamuoyunun gündeminde olan infaz paketi, PKK'nın fesih kararı ile ilgili süreç, TBMM'de komisyon kurulması başta olmak üzere gündemdeki konular ele alındı.

DEM Parti heyeti, ziyarette, daha önceki ziyaretlerinde ve kamuoyuna da açıklanan taleplerini, AK Parti heyetine tekrarladı. Ziyaret süresinin uzamasına yol açan konuların başında infaz paketi geldi.

AK Parti'nin; infazla ilgili düzenleme yapılacağı konusu kamuoyuna yansıdığından bu yana infaz paketinde yer alacağı belirtilen, Covid-19 salgını döneminde çıkarılan "31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezaevine girenlerin denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini" içeren hükmün  kapsamının genişletilmesini öngören maddeyi paketten çıkarmak istediğini, DEM Parti heyetine ilettiği öğrenildi.

DEM Parti heyeti ise buna itiraz ederek, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. Covid döneminde çıkarılan bu düzenlemenin, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili süreçten bağımsız olduğunu, bu maddeden örgütlü suçlarla ilgili yatan hükümlülerden daha çok adli suçluları ilgilendirdiğini ifade eden DEM Partililer, söz konusu düzenlemenin kanun teklifinde yer almasında ısrarcı oldu.

Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Nisan 2020'de yapılan düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlanmıştı. Bu konuda, halen tartışılan infaz paketinde, suçluyla ilgili mahkemenin karar tarihinin değil de suç tarihinin esas alınması öngörülüyordu.

"Toplumda rahatsızlık yaratacak"

AK Parti'nin, "eşitlik ilkesi" kapsamında bu düzenlemeden tüm hükümlülerin yararlanacağı, ancak FETÖ hükümlüleri, cinsel suç işleyenler ve uyuşturucu kaçakçıları gibi hükümlülerin de cezaevlerinden çıkmasının toplumda tepkiye yol açacağı, bu süreci yönetmenin çok zor olacağı gerekçesiyle bu maddeyi paketten çıkarmak istediği öğrenildi. Bu maddeden yaklaşık 50 bin kişinin yararlanacağı, bunlardan 1000-1500'ünün örgüt suçluları olduğu söyleniyor.

Covid izniyle ilgili bu madde üzerinde AK Parti ve DEM Parti heyetleri arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Ancak pakette yer alan, yaşlı, hasta ve hamilelere evde infaz düzenlemesi, mükerrer suçlara infaz indirimi gibi düzenlemeler konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.

Kanun teklifi bayramdan önce Meclis'ten geçecek mi?

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler gazetecilerin görüşmede infaz düzenlemesinin gündeme gelip gelmediği ve kanun teklifinin ne zaman TBMM Başkanlığ'na sunulacağı konusundaki ısrarlı sorularına, "Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu. Bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız" yanıtını verdi. Abdullah Güler, kanun teklifinin bayramdan önce Meclis'ten çıkıp çıkmayacağı sorusunu ise yanıtlamadı.

Bugünkü görüşmeden sonra AK Parti'nin söz konusu maddeyi paketten çıkararak mı, yoksa başka bir formül mü getireceği merak konusu oldu. Pürüzün giderilmesi halinde yarın veya ertesi gün kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağı belirtiliyor.

CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grup başkanvekillerini, geçen hafta TBMM Genel Kurulu görüşmeleri devam ederken Danışma Kurulu odasına davet eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesini içeren teklifle ilgili grup başkanvekillerini genel çerçevede bilgilendirmiş ve 5 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi infaz düzenlemesi ile Genel Kurul'un gündemindeki iki kanun teklifinin Meclis'ten çıkarılması için destek istemişti.

İnfaz paketinin bayramdan önce çıkarılması konusunda görüş birliği oluşmuş, ancak içerikle ilgili detaylı bilgi sunulmadığı için muhalefet partileri toplumda rahatsızlık yaratacak konularla ilgili çekincelerini ve itirazlarını teklifin görüşülmesi sırasında dile getireceklerini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA

DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnfaz Paketi Görüşmelerinde Anlaşmazlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
08:33
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
08:08
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 21:19:30. #7.13#
SON DAKİKA: İnfaz Paketi Görüşmelerinde Anlaşmazlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.