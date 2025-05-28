İnfaz Paketi Görüşmelerinde Anlaşmazlık

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - DEM Parti heyetinin, TBMM'de AK Parti heyetiyle görüşmesinde, infaz düzenlemelerini içeren paketteki, Covid salgını döneminde 31 Temmuz 2023 öncesini kapsayan ve cezaevlerindeki yaklaşık 50 bin kişinin yararlanacağı belirtilen maddeyle ilgili anlaşma sağlanamadı. AK Parti heyetinin, infaz paketindeki Covid ile ilgili düzenlemeyi çıkarmak istediğini DEM heyetine ilettiği, DEM heyetinin ise buna itiraz ettiği öğrenildi. AK Parti'nin, söz konusu maddeyi, cinsel suç işleyenler, uyuşturucu kaçakçıları ve FETÖ hükümlüleri gibi kişileri de kapsayacağı ve bunun toplumda rahatsızlığa yol açacağı gerekçesiyle infaz paketinden çıkarmak istediği ifade ediliyor. Örgütlü suçlarla ilgili cezaevlerinde ise 1000-1500 kişinin olduğu belirtiliyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları, Tuncer Bakırhan ve grup başkanvekilleri Sezai Temelli ile Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den oluşan AK Parti heyeti ile DEM Parti heyetinin görüşmesi, 2 saat 15 dakika ile bugüne kadar bu çerçevede yapılan ziyaretlerin en uzun sürelisi oldu.

Alınan bilgiye göre ziyarette, son birkaç aydır kamuoyunun gündeminde olan infaz paketi, PKK'nın fesih kararı ile ilgili süreç, TBMM'de komisyon kurulması başta olmak üzere gündemdeki konular ele alındı.

DEM Parti heyeti, ziyarette, daha önceki ziyaretlerinde ve kamuoyuna da açıklanan taleplerini, AK Parti heyetine tekrarladı. Ziyaret süresinin uzamasına yol açan konuların başında infaz paketi geldi.

AK Parti'nin; infazla ilgili düzenleme yapılacağı konusu kamuoyuna yansıdığından bu yana infaz paketinde yer alacağı belirtilen, Covid-19 salgını döneminde çıkarılan "31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezaevine girenlerin denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini" içeren hükmün kapsamının genişletilmesini öngören maddeyi paketten çıkarmak istediğini, DEM Parti heyetine ilettiği öğrenildi.

DEM Parti heyeti ise buna itiraz ederek, kararın yeniden değerlendirilmesini istedi. Covid döneminde çıkarılan bu düzenlemenin, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili süreçten bağımsız olduğunu, bu maddeden örgütlü suçlarla ilgili yatan hükümlülerden daha çok adli suçluları ilgilendirdiğini ifade eden DEM Partililer, söz konusu düzenlemenin kanun teklifinde yer almasında ısrarcı oldu.

Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Nisan 2020'de yapılan düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlanmıştı. Bu konuda, halen tartışılan infaz paketinde, suçluyla ilgili mahkemenin karar tarihinin değil de suç tarihinin esas alınması öngörülüyordu.

"Toplumda rahatsızlık yaratacak"

AK Parti'nin, "eşitlik ilkesi" kapsamında bu düzenlemeden tüm hükümlülerin yararlanacağı, ancak FETÖ hükümlüleri, cinsel suç işleyenler ve uyuşturucu kaçakçıları gibi hükümlülerin de cezaevlerinden çıkmasının toplumda tepkiye yol açacağı, bu süreci yönetmenin çok zor olacağı gerekçesiyle bu maddeyi paketten çıkarmak istediği öğrenildi. Bu maddeden yaklaşık 50 bin kişinin yararlanacağı, bunlardan 1000-1500'ünün örgüt suçluları olduğu söyleniyor.

Covid izniyle ilgili bu madde üzerinde AK Parti ve DEM Parti heyetleri arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Ancak pakette yer alan, yaşlı, hasta ve hamilelere evde infaz düzenlemesi, mükerrer suçlara infaz indirimi gibi düzenlemeler konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.

Kanun teklifi bayramdan önce Meclis'ten geçecek mi?

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler gazetecilerin görüşmede infaz düzenlemesinin gündeme gelip gelmediği ve kanun teklifinin ne zaman TBMM Başkanlığ'na sunulacağı konusundaki ısrarlı sorularına, "Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. Onların önerileri oldu. Bizim farklı değerlendirmelerimiz oldu. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız" yanıtını verdi. Abdullah Güler, kanun teklifinin bayramdan önce Meclis'ten çıkıp çıkmayacağı sorusunu ise yanıtlamadı.

Bugünkü görüşmeden sonra AK Parti'nin söz konusu maddeyi paketten çıkararak mı, yoksa başka bir formül mü getireceği merak konusu oldu. Pürüzün giderilmesi halinde yarın veya ertesi gün kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağı belirtiliyor.

CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol grup başkanvekillerini, geçen hafta TBMM Genel Kurulu görüşmeleri devam ederken Danışma Kurulu odasına davet eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesini içeren teklifle ilgili grup başkanvekillerini genel çerçevede bilgilendirmiş ve 5 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi infaz düzenlemesi ile Genel Kurul'un gündemindeki iki kanun teklifinin Meclis'ten çıkarılması için destek istemişti.

İnfaz paketinin bayramdan önce çıkarılması konusunda görüş birliği oluşmuş, ancak içerikle ilgili detaylı bilgi sunulmadığı için muhalefet partileri toplumda rahatsızlık yaratacak konularla ilgili çekincelerini ve itirazlarını teklifin görüşülmesi sırasında dile getireceklerini ifade etmişti.