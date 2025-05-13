İnfaz Paketi Taslağı Bayram Sonrasına Kaldı

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - AK Parti grubunda, infaz rejimiyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle ilgili çalışmaların sürdüğü, teklifin görüşülmeye başlanmasının Kurban Bayramı sonrasına kalabileceği belirtiliyor. PKK'nın fesih kararının ardından örgüt üyeleri, terör suçluları veya örgüte destek verenlerle ilgili, bu infaz paketi içinde düzenleme yer almayacağını ifade eden AK Partili kurmaylar, "Önce önümüzdeki dönemin maddi gerçekliğine bir bakalım, ortaya ne çıkıyor bunu bir görelim. Sonra herkes fikrini beyan etsin. Ondan sonra gerçekçi, sürdürülebilir uygulamaları, çalışmaları yaparız. Şimdiden, olmayan, gerçekleşmeyen, hayali bir şey üzerinden Meclis bir düzenleme yapamaz. Meclis, olmayan bir şeyi kendiliğinden varmış gibi çalışamaz" ifadelerini kullandı.

AK Partili kurmaylar, TBMM'de bir grup gazeteciyle sohbet ederken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözlerini değerlendirdi. Bakırhan, bugün grup toplantısında "İnsani, somut ve güven arttırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye'nin önünü açacaktır, Kurban Bayramı'nı çifte bayram haline getirecektir" demişti.

"Meclis'teki partileri davet edip görüşlerini alacağız"

İnfaz düzenlemesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten AK Partili kurmaylar, "toplumun her kesimine yönelik beklentilere cevap verecek bir çalışma yürütüldüğünü" vurguladı. Kurmaylar, "Kurban Bayramı öncesine yetişmez. Üzerinde daha çalışmamız lazım. Çalışma bittikten sonra da partilerin gruplarını bilgilendirme arzusundayız. 'Bizim çalışmamızın çerçevesi bu, sizin bir öneriniz var mı' diye soracağız. Onları davet edip müzakere edeceğiz. Onların da tekliflerini alacağız" ifadelerini kullandı.

Bunun ne zaman olacağı sorusu üzerine kurmaylar, haftaya veya daha sonra yapılabileceğini ifade etti.

Şu anda yaklaşık 60 maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalışıldığını, bunun içinden infazla ilgili olanların ayrıştırılacağını anlatan kurmaylar, "Bu çalışmayı belki bayram öncesi bitirebilirsek kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunarız ve Kurban Bayramı'ndan sonra ilk görüşeceğimiz şey bu olabilir" dedi.

Tuncer Bakırhan'ın "Yasal düzenlemeler olmadan da bazı adımlar atılabilir" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu zaten yapılıyor. Şu andaki uygulamalar içinde bazı idari düzenlemeler açısından, cezaevi izleme ve denetleme komisyonlarının verdiği rapor doğrultusunda ve adli tıp raporuna bağlı, kişinin bireysel manada cezaevi koşulları içerisinde gerek yaştan kaynaklı gerekse de hastalıktan kaynaklı adli tıp raporuna bağlı olarak konutta infaz veya diğer tedbirlerle beraber tahliye edilebiliyor" bilgisini verdi.

"PKK'nın fesih kararının ardından ortaya ne çıkacak görmek lazım"

PKK'nın fesih kararının ardından, terör suçluları, örgüt üyeleri veya örgüte destek verenlerle ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu AK Partili yetkililer şöyle yanıtladı:

"Bunların hepsi şu anda belirsiz konular. Şu andaki infaz paketi içinde bununla ilgili bir şey yok. İnfaz paketiyle ilgili çalışmalar zaten bu sürece dahil değildi. Geçen yıldan itibaren en fazla talep edilen konu 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işlemiş ama yargısal süreç uzadığından dolayı bu infaz düzenlemesinden yararlanamamış kişilerle ilgiliydi. Yargısal süreç daha hızlı işlemiş olsaydı yararlanacaktı. Bizim düzenlemelerimizin hepsi toplumun her kesimini ilgilendirecek konular, bu konudaki taleplerle ilgili."

PKK'nın fesih kararının ardından güvenlik kuvvetlerinin, istihbarat birimlerinin takibiyle ortaya çıkacak durum üzerinden bir değerlendirme yapmak gerektiğini vurgulayan AK Partili kurmaylar, "Daha şimdiden, olmayan, gerçekleşmeyen, hayali bir şey üzerinden Meclis bir düzenleme yapamaz. Meclis, olmayan bir şeyi kendiliğinden varmış gibi çalışamaz. Gerek ceza hukuku gerekse diğer kanuni düzenlemelerin hepsi bir maddi gerekçenin bütün etki analiziyle beraber ortaya çıkar. Gerçekleşmesi muhtemel olmayan, ne olduğu belirsiz, ihtimal, tahmin, soru işaretleri üzerinden kanun teklifi hazırlanamaz. Önce ne olduğunu bir görelim. Çok önemli bir dönemeç tamamlandı. Şimdi mekanizmalar bu süreci izleyecek. Ondan sonra ortaya ne çıkacak bir bakalım. Alınan kararlar çerçevesinde maddi gerçeği bir görelim. Belirsizlik üzerine bir çalışma olmaz. Önümüzdeki dönemin maddi gerçekliğiyle beraber ortaya ne çıktığına bakalım, sonra herkes fikrini beyan etsin. Ondan sonra gerçekçi, sürdürülebilir, uygulamaları çalışmaları yaparız" ifadelerini kullandı.

"Umut hakkı"

"Umut hakkı" konusunda bir düzenleme olup olmayacağı konusunda ise kurmaylar, "Bizim kanunlarımızda 'umut hakkı' diye şey yok. Birçok uygulamada etkin pişmanlıktan tutun da infaz düzenlemesine kadar her şey var. Umut hakkı başka bir kavram. Umut hakkı dediğimiz kavram ceza hukukunda düzenleyici bir kuraldır" diye konuştu.

İnfaz paketinin kapsamı

AK Parti, yaklaşık üç aydır infaz rejiminde yapılması planlanan değişiklikleri iki farklı çerçevede yürütüyor. Bu kapsamda hem infaz sürelerine ilişkin hem de toplumda "cezasızlık algısının" ortadan kaldırılmasına, tutuklu ve hükümlülerin ıslahına yönelik ayrıntılı yöntemlerin yer alacağı çalışma yapılıyor.

İnfaz paketinin içinde, Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Nisan 2020'de yapılan ve 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlayan kanundan yararlanamayanların yararlanmasını sağlayacak hükmün de yer alması planlanıyor. Bu kapsamda 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarla ilgili yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanların da eşitlik ilkesi kapsamında bu düzenlemeden yararlanması hedefleniyor. Bu konudaki Adalet Bakanlığının etki analizi çalışması çerçevesinde çalışma yapılıyor. Bu kapsamda kaç kişinin bulunduğuna yönelik çalışmalar sürerken, 60 bine yakın kişi olduğu tahmin ediliyor.

İnfaz paketinin içinde ayrıca cezaevindeki çocuklu annelere "evde infaz" düzenlemesi öngörülüyor. Ayrıca, belli suçlar hariç, 5 yılın altında süresi kalmış, cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar için de "evde infaz" düzenlemesi planlanıyor. Bu durumdakiler için adli tıp raporu aranacak. Ayrıca alzheimer, demans gibi hastalıkları olanların da bu düzenleme kapsamına alınacağı belirtiliyor.

İnfazla ilgili düzenlemede, terör suçları, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi cezasının dörtte üçünü çekmek zorunda olan hükümlülerle ilgili de düzenleme öngörülüyor.

Öte yandan, infaza yönelik düzenlemeler içinde, toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik, topluma karşı işlenen suçlarla ilgili maddeler yer alacak. Teklifle 2 yıl ve altındaki cezalarda, kişinin ne kadar kapalı infaz kurumunda kalacağı konusu düzenlenecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise, iyi hal, pişmanlık gibi durumlar da göz önünde bulundurularak, denge gözetilerek belirlenecek.

Mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemelerin de infaz paketinde yer alması öngörülüyor. Bu çerçevede,kamu hizmetinde çalışma, eğitim verilmesi, meslek öğretme gibi yöntemlerle mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yapılması planlanıyor.