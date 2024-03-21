Mardin'in Yeşilli ilçesinde halihazırda belediye başkanı olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday gösterilen Hayrettin Demir'e ait görüntüler infial yarattı.
2023 yılına ait olan ve belediye başkanının makam odasında çekildiği anlaşılan görüntülerde, 57 yaşında ve 7 çocuk babası olan Demir'in belediye personeli olarak görev yapan 25 yaşındaki G.Y.'ye yönelik taciz olarak nitelendirilebilecek hareketleri yer almakta.
Kimliği belirsiz kişiler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler, kısa süre içerisinde ilçe halkı arasında dilden dile dolaştı. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, tacize maruz kalan G.Y.'nin belediyedeki görevine son verildiği iddia edilirken ve başka bir belediyede görevlendirildiği ifade edildi.
Söz konusu görüntüler hakkında halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hayrettin Demir, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederken, hareketlerinin taciz olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti. G.Y. ile arasında baba-kız ilişkisi olduğunu belirten Demir, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından G.Y.'nin başka bir belediyede görevlendirilmesini ise "normal bir prosedür" olarak değerlendirdi.
Son Dakika › Güncel › İnfial yaratan görüntü! Mardin Yeşilli Belediye Başkanı makam odasında çalışanını taciz etti - Son Dakika
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK İran Gençlik Koordinasyonu sözde sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Barzan Hesenzade'nin Irak/Kandil'deki yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yaparak eleman kazandırma faaliyetleri yürütüyordu.
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Tolhildan Kandil kod Barzan Hesenzade'yi Irak/Kandil'de etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını takip ederek Hesenzade'nin yerini tespit etti ve operasyon düzenledi. Hesenzade, Cemil Bayık ve Duran Kalkan ile irtibatlı olarak örgüt propagandası yapmak ve eleman kazandırmakla görevliydi.
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