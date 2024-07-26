İngiliz Emily, nişanlısı sayesinde Müslüman oldu - Son Dakika
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İngiliz Emily, nişanlısı sayesinde Müslüman oldu

22 yaşındaki İngiliz Emily Anna, Gaziantep'te nişanlısı Ferhat Tutan'ın etkisiyle Müslüman olmaya karar verdi. Gaziantep İl Müftülüğüne başvuran Emily, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın katıldığı ihtida töreniyle Emine ismini aldı. Hazırlar, ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye etti. Emine Anna, nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

26.07.2024 16:15
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İngiliz Emily Anna (22), Gaziantepli nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine adını aldı.

Ferhat Tutan ile nişanlandıktan sonra Müslüman olmaya karar veren Emily, Gaziantep İl Müftülüğüne başvurdu.

Emily, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın katıldığı ihtida töreniyle Emine ismini alarak Müslüman oldu.

İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Hazırlar, ihtida belgesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye etti.

Nişanlısının Müslüman olmasından ve İslam'ın insana verdiği değerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Emine Anna, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Emily, nişanlısı sayesinde Müslüman oldu - Son Dakika

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