İngiliz kadın, doğa yürüyüşünde bulduğu kaya sansarı yavrusunu yetkililere teslim etti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz kadın, doğa yürüyüşünde bulduğu ve evinde beslediği kaya sansarı yavrusunu yetkililere teslim etti.

Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan Sherilee Francis (38), evinin yakınındaki ormanlık alanda çıktığı doğa yürüyüşünde hareketsiz haldeki kaya sansarı yavrusunu fark etti. Bir süre alanda bekleyen ve annesinin gelmediğini gören Francis, yavruyu alarak evine getirdi.

İngiltere'de veteriner teknikerliğinden mezun olan ve evinde bir serçe yavrusu besleyen Francis, hazırladığı mamayla kaya sansarı yavrusuna da bakmaya başladı.

Yaklaşık 3 aylık olduğu sanılan hayvana 3 gün bakan Francis, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine, yavru kaya sansarını yetkililer teslim aldı.

Francis, AA muhabirine, İngiltere'de veteriner teknisyenliği bölümünden mezun olduğunu ve yaban hayvanlarının bakımı konusunda bilgili olduğunu söyledi.

Özellikle Fethiye'de doğada yaban hayvanlarıyla karşılaşılabildiğini ifade eden Francis, "Evin yakınındaki ormanlık alanda yürüyüş sırasında çığlığa, ağlamaya benzer bir ses duyduk. Yaprakların arasında bu küçük tüy yumağını gördük. Etrafta araştırma yaptık ama annesinde bir iz göremedik. Gündüz vakti olması biraz sıra dışıydı. Hava kararmak üzere olduğundan onun bir domuz tarafından yenilmesinden endişe ettiğimiz için eve getirdik. Sütle karıştırdığım kedi mamasını verdim ve hemen yedi. Çok acıkmıştı. Hazırladığım mamaya bayılıyor." dedi.

Francis, yaban hayvanı olduğu için yavruya elle fazla temas etmediğini ve evdeki seslerden uzak durması amacıyla kaya sansarı yavrusunu banyoda beslediğini anlattı. Yavruya sadece yiyecek vermek ve alnını temizlemek için içeriye girdiğini belirten Francis, "Yetkililer daha sağlıklı bakımı sağlayacak ve böylece doğaya dönebilecek." ifadesini kulandı.

Francis, beslediği serçe yavrusunu ise sürekli yanında taşıdığını ve yavrunun güzel gelişiminin kendisini şaşırttığını, aynı zamanda mutlu ettiğini kaydetti.

Doğa Dostu Deneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, Francis'in derneğin gönüllüsü olduğunu ve annesi olmayan hayvana geçici süreyle baktığını dile getirdi.

Yaban hayvanlarının tekrar doğal ortamına kazandırılması gerektiğini vurgulayan Bayram, "Bu gibi durumlarda tüm halktan hassasiyet bekliyoruz. Özellikle sansarların tavukları öldürdüğü için halk onlara karşı çok tepkili. Bir sansar bulduğumuz zaman hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber veriyoruz. Bu konuda dernek olarak hassasiyetimiz sürüyor." diye konuştu.