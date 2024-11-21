İngiliz Milletvekilleri UCM Tutuklama Emrini Destekliyor - Son Dakika
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İngiliz Milletvekilleri UCM Tutuklama Emrini Destekliyor

İngiltere'de milletvekilleri, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini uygulama çağrısı yaptı.

21.11.2024 17:48
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İngiltere'de milletvekilleri, hükümete Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini uygulaması çağrısı yaptı.

İngiltere Parlamentosunun Avam Kamarası üyesi bir grup milletvekili, UCM'nin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Avam Kamarasındaki en büyük üçüncü parti grubu olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, X'ten yaptığı paylaşımda, "İngiltere hükümeti, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerimiz doğrultusunda UCM kararını desteklemeli ve uygulamalı. Gazze'deki insani yıkımı durdurmak, rehinelerin evine dönmesini sağlamak ve iki devletli çözüme olanak sağlamak için derhal karşılıklı ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, kararı "geç kalınmış" olarak niteleyerek, "Başbakan ve Dışişleri Bakanı kararı hemen uygulamalı. İngiltere hükümeti, soykırımı engellemek ve İsrail'e silah satışlarını sona erdirmek konusundaki uluslararası yükümlülükleri en sonunda yerine getirecek mi?" diye sordu.

Coventry South Milletvekili Zarah Sultana da X'teki paylaşımında, "İngiltere hükümeti UCM kararlarına uymalı, silah satışlarına son vermeli, ekonomik yaptırımlar uygulamalı ve İsrail'le tüm ticari anlaşmalarını askıya almalı. Daha azı hiçbir işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız milletvekili Adnan Hussain de açıklamasında, hükümetin, İsrail konusundaki pozisyonunu derhal değiştirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"(Hükümet) İsrail'e karşı tüm diplomatik ilişkileri kesmek ve tüm silah satışlarını durdurmak da dahil olmak üzere kararlı adımlar atmalı. Bunu reddetmek suça ortaklık demektir."

Bir diğer bağımsız milletvekili Richard Burgon, Netanyahu ve Gallant hakkında verilen tutuklama emrini takdirle karşıladığını ifade ederek, "Barbarca işlenen suçları hepimiz açıkça görüyoruz. Hükümetimiz bu tutuklama emirlerini uygulamaya koymalı ve İsrail'e yaptırımlar uygulayarak daha fazla savaş suçu işlenmesinin önüne geçmeli." açıklamasında bulundu.

Milletvekili Ayoub Khan ise paylaşımında Başbakan Keir Starmer'a, "(Netanyahu ve Gallant) İngiltere'ye gelirlerse tutuklanıp uluslararası mahkemelere çıkarılacaklar mı?" sorusunu yöneltti.

İktidardaki İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum, İngiltere hükümetinin UCM'nin kararının arkasında durarak İsrail'in işlediği suçlardaki işbirliğine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekili İmran Hussain ise paylaşımında, "(İsrail) İşledikleri suçların korkunç sonuçlarını gördük. Artık harekete geçme zamanı. İngiltere hükümeti tutuklama emrine uymalı ve İsrail'e derhal yaptırımlar uygulamalı." ifadelerini kullandı.

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da karara ilişkin, "Filistin'de adalet ve hesap vermek için son adım. Son 412 günün değil, 28 bin günün hesabını sormak için hukukun tüm gücü İsrailli savaş suçlularına eşit şekilde uygulansın." değerlendirmesini yaptı.

Zomlot, bir diğer paylaşımında ise tutuklama emrinin dünyadaki kurallara dayalı küresel düzenin onarılması için önemli olduğuna işaret ederken uluslararası hukuku savunan tüm tarafların karara uyması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiliz Milletvekilleri UCM Tutuklama Emrini Destekliyor - Son Dakika

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