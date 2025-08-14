İngiliz Milletvekillerinden İsrail Büyükelçisine Sınır Dışı Çağrısı

İngiltere'de farklı partilerden milletvekilleri, Başbakan Keir Starmer'a gönderdikleri mektupta, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin derhal sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Aralarında Bağımsız İttifak, Yeşiller Partisi ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) milletvekillerinin yanı sıra İşçi Partisi Milletvekili Abtisam Mohamed'in imzasının bulunduğu ve Başbakan'a hitaben yazılan mektupta, hükümetin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım karşısında acilen harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye tam askeri işgal başlatma yönündeki açıklamasının, bölgenin neredeyse tamamen yok edilmesine, sivillerin sistematik aç bırakılmasına ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan kampanyanın son halkası olduğu kaydedildi.

İsrail'in uyguladığı ablukanın hastaneleri, okulları, yardım konvoylarını ve temel altyapıyı hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bunun sonucunda 1 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme ve tıbbi çöküşle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Mektupta, İngiltere'nin Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülke olarak, soykırımı nerede olursa olsun önleme yönünde açık ve bağlayıcı yasal yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca, bu yükümlülüğün, sadece kınama değil, zulmü durdurmak ve failleri hesap vermeye zorlamak için aktif ve acil adımlar atmayı gerektirdiği ifade edildi.

Mektupta, hükümete, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'in, uluslararası hukukun çiğnenmesi ve kitlesel zulmün sürdürülmesine karşı İngiltere'nin hoşgörü göstermeyeceğini göstermek amacıyla sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'e tam kapsamlı silah ambargosu uygulanması talebinde bulunulan açıklamada, tüm ihracat lisanslarının, bileşenlerin ve askeri işbirliğinin durdurulması istendi.

Mektupta ayrıca, İsrail'e uluslararası yaptırımların desteklenmesi, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararlarına uyulması, savaş suçları ve soykırım iddialarına ilişkin uluslararası soruşturmalara tam işbirliği sağlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uluslararası medya mensuplarının Gazze'ye girişine izin verilmesi gibi ek adımlar atılması gerektiğinin altı çizildi.