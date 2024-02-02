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İngilizce öğretmeni silahla öldürüldü, saldırgan intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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İngilizce öğretmeni silahla öldürüldü, saldırgan intihar girişiminde bulundu

KARTAL'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından aracından indirilerek silahla öldürüldü. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiği belirlendi.

02.02.2024 14:09
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KARTAL'da bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından aracından indirilerek silahla öldürüldü. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir anaokulunda ingilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay'ın aracına yanaşan Mustafa Gülter, öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı. Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülter arasında tartışma yaşandı.Mustafa Gülter, yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti. Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Gülter ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi. Taksi şoförü Mustafa Gülter'in, Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İngilizce öğretmeni silahla öldürüldü, saldırgan intihar girişiminde bulundu
Kaynak: DHA

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