İngiltere-AB Zirvesi: Yeni Stratejik Ortaklık Başladı - Son Dakika
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İngiltere-AB Zirvesi: Yeni Stratejik Ortaklık Başladı

İngiltere ve AB, ortak bir stratejik işbirliği başlatarak jeopolitik zorluklara karşı güçlenmeyi hedefliyor.

19.05.2025 19:20
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İngiltere-AB Zirvesi'nin ardından yapılan ortak açıklamada, bu zirvenin yeni stratejik ortaklığın ilk adımı olduğu ve küresel jeopolitik zorluklara karşı işbirliğinin artırılacağı bildirildi.

Ortak açıklamada, İngiltere ve AB'nin, "yeni stratejik ortaklık kurma" kararı alarak, işbirliğinin küresel jeopolitik zorluklarla uyumlu olarak güçlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Gelişen ve karmaşıklaşan küresel jeopolitik ortam karşısında ortak değerlerimizi ve daha derin işbirliğine olan bağlılığımızı teyit ederek, İngiltere ve AB arasında yeni stratejik ortaklık üzerinde mutabık kaldık." ifadesi kullanıldı.

Güvenlik, savunma, ekonomi ve iklim değişikliği gibi konularda işbirliğini artırmaya yönelik de adımlar atılacağı kaydedilen açıklamada, liderlerin, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelere sadık kalarak ortak güvenlik ve ekonomi stratejisi geliştirme kararı aldığı vurgulandı.

Orta Doğu'daki son gelişmelere dair durumun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, " Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım akışının engellenmemesi yönündeki kararlılığımızı ifade ettik. İki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir barış arayışının önemini vurguladık." denildi.

Açıklamada, düzensiz göçe de değinilerek, bunun ortak zorluk olduğu, kaynak ve transit ülkelerle çalışılarak ve tüm güzergah boyunca bir yaklaşım benimsenerek ele alınması gerektiği konusunda mutabık olunduğu belirtildi.

İran, Suriye ve Lübnan'a da değinildi

Açıklamada, İran'ın nükleer programının tehlikeli şekilde genişlemesinin yanı sıra bölgedeki ve Avrupa topraklarındaki davranışları konusunda derin endişelerin sürdüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İran'ın yabancı uyruklu kişileri haksız yere tutuklamasını kınıyoruz ve İran'ı, rehine diplomasisi uygulamayı durdurmaya çağırıyoruz. Bölgesel istikrarı sürdürmeye ve İran'ın nükleer programı için müzakere edilmiş çözüm sağlama konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Açıklamada, Suriye ve Lübnan'a ilişkin de "Suriye halkına, barışçıl, kapsayıcı ve istikrarlı bir siyasi geleceğe yönelik çabalarında destek verdiğimizi belirttik. Lübnan'ın istikrar, yeniden inşa ve reform gündemi doğrultusunda attığı adımlara desteğimizi yineledik." ifadeleri kullanıldı.

Bu zirvenin, "yeni stratejik ortaklığın ilk adımı" olduğu vurgulanan açıklamada, İngiltere-AB ilişkilerini güçlendirmek üzere yıllık zirvelerin düzenlemesine karar verildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Dış Politika, ingiltere, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere-AB Zirvesi: Yeni Stratejik Ortaklık Başladı - Son Dakika

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