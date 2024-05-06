İngiltere Başbakanı İsrail\'in Refah\'a olası kara saldırısından endişeli

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Refah'taki sivillerin sayısı ve yardımların geçişi için önemi göz önünde bulundurulduğunda, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısından "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Başbakan Sunak, Sky News'e yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına ilişkin konuştu.

"Refah'a olası askeri harekat öncesinde (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya mesajınız ne olurdu?" sorusu üzerine Sunak, "Refah'ta barınan sivillerin sayısı ve bu geçişin yardımlar için önemi göz önünde bulundurulduğunda, Refah'a yönelik askeri saldırı ihtimalinden endişe duyduğumuz konusunda son derece istikrarlıyım." yanıtını verdi.

Bu hususları, Netanyahu'ya defalarca dile getirdiğini aktaran Sunak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda öncelik, Hamas başta olmak üzere tüm tarafların bir anlaşmaya varması, rehinelerin serbest bırakılması ve sürdürülebilir ateşkesin tesis edilmesini sağlayacak geçici aranın parçası olarak daha fazla yardımın girişine izin vermek olmalıdır. Acılara son vermenin en iyi yolu budur ve ben de tüm taraflara bunu yapmaları çağrısında bulunmaya devam edeceğim."

" Gazze'ye yardımlar engellenmemeli"

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer da X hesabından yaptığı paylaşımda, Refah'ta 1 milyondan fazla Filistinli sivil barınırken, İsrail'in kara saldırısı düzenlememesi gerektiğini kaydetti.

Starmer, "Acil ateşkes sağlanmalı, tüm esirler derhal serbest bırakılmalı ve Gazze'ye düzenli, hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılabilecek yardımlar engellenmemelidir." ifadesine yer verdi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tedavi ve çeşitli amaçlarla yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.