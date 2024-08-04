İngiltere Başbakanı Keir Starmer, aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı önlem alacaklarını açıkladı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı önlem alacaklarını açıkladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı mücadele edeceklerini ve sokaklarda düzenin ve hukukun yok sayılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Starmer, aşırı sağcıların camilere saldırdığını ve Nazi selamı verdiğini ifade ederek, toplumun ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, sosyal medya şirketlerine de çağrıda bulunan Starmer, şiddetin internet ortamında körüklendiğini ve hukukun her yerde geçerli olması gerektiğini söyledi.

04.08.2024 20:20
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede aşırı sağcı şiddet olayları hakkında, "Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." açıklamasını yaptı.

Starmer, ülkede hafta başından bu yana aşırı sağcıların gerçekleştirdiği şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Hafta başında Southport kentinde 3 çocuğun öldürüldüğü bıçaklı saldırının ardından ilk olayların bu kentte yaşandığını hatırlatan Starmer, "Southport iki kere acıyı yaşadı." dedi.

Aşırı sağcıların camilere saldırdığı ve Nazi selamı verdiğini belirten Starmer, "Kim olduğumuzu göstereceğiz. Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Starmer, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği gösterilerin protesto değil, suç olduğunu vurgulayarak, "Değerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını isteyen İngiliz halkı adına buna bir dur diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün üst düzey polis yetkilileri ve adli mercilerle yaptığı toplantı sonrası şiddet olaylarına karşı poliste yeni bir düzenlemeye gideceklerini anlatan Starmer, sosyal medya şirketlerine de seslendi.

Starmer, "İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Sosyal medya platformlarının uyması gereken bir denge var"

Starmer, toplantının soru cevap bölümünde, Müslüman toplumunun güvende hissetmediği yorumları hakkında, "Sizi güvende tutmak için gereken her adımı atacağımı açıkça söylüyorum. Aşırı sağcılar kim olduğunu gösterdi, biz de kim olduğumuzu göstereceğiz." dedi.

"Bunlar, kontrolden çıkmış eylemler değil. Bir grup insan, şiddet eğilimiyle bir araya geliyor." diyen Starmer, gelecekte bu etkinliklere etkin yanıt verileceğini ifade etti.

Starmer, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla ilgili ise "İnternette şiddeti övmek suçtur, ifade özgürlüğü değildir. Sosyal medya platformları için burada uyulması gereken bir denge var." diye konuştu.

Sosyal medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirmezse ne gibi adımlar atılacağı sorusuna da yanıt veren Starmer, "Sosyal medya inanılmaz bir imkan ama sorumluluk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Olaylar 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası arttı

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.

Ülkenin farklı kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. Dünkü eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Bugün, Middlesbrough kentinde bir araya gelen aşırı sağcılar ise sığınmacıların tutulduğu bir oteli yakmaya çalışmıştı.

Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Keir Starmer, aşırı sağcı şiddet olaylarına karşı önlem alacaklarını açıkladı - Son Dakika

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