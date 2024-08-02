İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddetli kargaşayı kınadı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddetli kargaşayı kınadı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Southport'ta meydana gelen kanlı bıçak saldırısının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde görülen şiddetli kargaşa için aşırı sağcı göstericileri kınadı. Starmer, bu şiddetin hukukun üstünlüğüne ve adaletin yerine getirilmesine karşı bir saldırı olduğunu belirtti. Saldırının ardından camilere saldırılar düzenleyen aşırı sağcı eylemciler, polis araçlarını ateşe verdi. Starmer, sosyal medya şirketlerini de yanlış bilgi ve şiddete karşı mücadelede sorumluluk almaya çağırdı.

02.08.2024 12:43
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LONDRA, 2 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pazartesi günü Southport'ta meydana gelen kanlı bıçak saldırısının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde görülen şiddetli kargaşa için aşırı sağcı göstericileri kınadı.

Starmer Perşembe günü Downing Caddesi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Buna protesto denilemez. Bu meşru değil. Bu bir suçtur. Bu şiddet içeren kargaşadır. Bu hukukun üstünlüğü ve adaletin yerine getirilmesine karşı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport'ta bulunan Taylor Swift temalı bir dans kursuna yönelik saldırıda üç çocuk hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırının arkasında yatan neden henüz açıklığa kavuşturulamazken Lancashire'ın Banks bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki bir erkek çocuk, cinayet ve cinayete teşebbüs kuşkusuyla gözaltına alındı.

Çevrimiçi mecralarda göçmen ve Müslümanları hedef alan, şüphelinin kimliğine ilişkin yanlış bilgiler Southport, Hartlepool ve Londra'da şiddet içeren protesto gösterilerini tetikledi.

Saldırının ardından çok sayıda şiddet içeren gösteri düzenleyen aşırı sağcı eylemciler, Southport'ta bir camiye saldırdı ve Hartlepool'da bir polis aracını ateşe verdi. Öte yandan Çarşamba günü Downing Sokağı'nın kapısına işaret fişekleri ve tuğlaların fırlatılmasının ardından yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

"Aşırı sağ, kim olduklarını ortaya koyuyor; bizler de buna karşı kim olduğumuzu göstermek zorundayız" diyen Starmer, "Camiler, sadece cami olduğu için hedef alındı, Winston Churchill'in anıtına işaret fişekleri atıldı ve Kenotaf'ta Nazi selamı verildi."

Starmer sosyal medya şirketlerini de ülkenin yanlış bilgi ve şiddete karşı mücadelesinde sorumluluk almaya çağırdı.

Starmer, "Büyük sosyal medya şirketlerine ve onları işletenlere de şunu söylemek isterim ki, açık şekilde çevrimiçi olarak tetiklenmiş şiddet içeren kargaşa da suçtur; bunun gerçekleştiği yer de sizin platformlarınızdır; yasaların her yerde uygulanması lazım" dedi.

Kaynak: Xinhua

Sosyal Medya, Cami, İnsan Hakları, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddetli kargaşayı kınadı - Son Dakika

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