İngiltere Başbakanı, UCM'nin İsrail liderleri hakkında yakalama kararı çıkartmasının yardımcı olmayacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere Başbakanı, UCM'nin İsrail liderleri hakkında yakalama kararı çıkartmasının yardımcı olmayacağını söyledi

İngiltere Başbakanı, UCM\'nin İsrail liderleri hakkında yakalama kararı çıkartmasının yardımcı olmayacağını söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için başvurusu yapmasının, Gazze'deki duruma yardımcı olmayacağını söyledi. Sunak, İngiltere parlamentosunda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

22.05.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için başvurusu yapmasının, Gazze'deki duruma yardımcı olmayacağını söyledi.

Sunak, İngiltere parlamentosunda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

UCM'nin yakalama kararı alması halinde İngiltere'nin, söz konusu isimleri ülkeye geldiklerinde yakalayıp yakalamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Sunak, "Henüz karar verilmemiş olsa da (Gazze'deki duruma) hiç yardımcı olacak bir gelişme değil." dedi.

Başsavcı Han'ın bazı Hamas yöneticileri için de benzeri bir başvuru yapmasına değinen Sunak, "Yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanan demokratik yollarla seçilmiş bir hükümetle bir terör örgütünün eylemleri ahlaki olarak eşit tutulamaz." diye konuştu.

Sunak, UCM'deki sürecin çatışmalara insani ara verilmesine, esirlerin çıkarılmasına ve yardımların bölgeye girmesine bir faydası olmayacağını da öne sürdü.

"Mahkemenin yetkisi olduğunu düşünmüyorum"

Öte yandan Dışişleri Bakanı David Cameron da "Böyle kararın esirlerin çıkarılması, yardımların bölgeye girmesi ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yardımı olacağını bir saniye bile düşünmedim." dedi.

Cameron, Lordlar Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladığı oturumda İsrail'in UCM'yi kuran Roma Statüsü'nü imzalamadığını anımsatarak "Mahkemenin burada yetkisi olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Han'ın yaptığı başvurunun zamanlamasını ve etkisini de doğru bulmadığını kaydeden Cameron, UCM heyetinin İsrail'e yapacakları ziyareti son anda iptal edip yakalama kararı başvurusuna ilişkin açıklama yaptığını söyledi.

100 milletvekili ve lorddan UCM'ye destek mektubu

Hükümet kanadında UCM'deki sürece ilişkin düşünce buyken 11 partiden 100'ün üzerinde milletvekili ve lord, mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek girişimlere karşı İngiltere'nin UCM'nin yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Cameron'a hitaben yazılan mektupta İngiltere'nin bu girişimleri kınaması istenirken "İngiltere hükümetini Gazze'de işlenen suçlar için adaletin ve hesap verilebilirliğin sağlanması için UCM'ye her türlü desteği vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UCM Başsavcılığının Filistin'de işlenen suçları da incelediği kaydedilen mektupta, bu kapsamda Gazze'de devam eden İsrail saldırılarının da incelendiği vurgulandı.

Parlamento üyeleri, İsrail'in Gazze'de çok sayıda uluslararası hukuk ihlali yaptığı inancını da paylaştı.

"Mahkeme, Başsavcı ve tüm çalışanlar, korku yaşamadan ve teveccühe gerek olmadan, özgür şekilde adaleti arayabilmeli." denilen mektupta, aksi halde Gazze'de yaşananların hesabının sorulamayacağı ve uluslararası hukukun zayıflayacağı vurgulandı.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

UCM'den yapılan açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" çıkartılması başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rishi Sunak, Başsavcı, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı, UCM'nin İsrail liderleri hakkında yakalama kararı çıkartmasının yardımcı olmayacağını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılacak
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 17:13:47. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı, UCM'nin İsrail liderleri hakkında yakalama kararı çıkartmasının yardımcı olmayacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement