İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Sudan\'daki rolünü bastırmaya çalışıyor

Güncel

PORT İngiltere'nin, Sudan'da 14 aydan fazla süredir ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) destek verdiği iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik eleştirileri bastırmaya çalıştığı öne sürülüyor.

The Guardian'a konuşan bir yetkili, İngiliz hükümet yetkililerinin, "BAE'nin Sudan'da etnik temizlik kampanyası yürüten kötü şöhretli milislere (HDK) silah sağlamada oynadığı iddia edilen role yönelik eleştirileri bastırmaya çalıştığını" söyledi.

Sudan, savaşın ilk günlerinden itibaren BAE'yi HDK'ye Çad üzerinden destek vermekle suçluyor.

???- Sudan ve BAE temsilcileri arasında BMGK'de tartışma çıkmıştı

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi el-Haris İdris, 16 Haziran'da, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmada, BAE'nin "Sudan'da sistematik ve etnik terörizmi desteklediğini, bu ithamlarını kanıtlayan delilleri BMGK'ye sunduğunu söylemişti.

BAE'nin kınanması gerektiğini vurgulayan İdris, "Sudan'ın istikrara kavuşması için BAE Sudan'dan elini çekmeli." demişti.

BAE Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab ise iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirerek, Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savunmuştu.

??- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazladır sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.