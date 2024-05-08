İngiltere Büyükelçisi: Bu yıl Türkiye ve Muğla'da İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz - Son Dakika
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İngiltere Büyükelçisi: Bu yıl Türkiye ve Muğla'da İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz

İngiltere Büyükelçisi: Bu yıl Türkiye ve Muğla\'da İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek, bu yıl Türkiye ve Muğla'ya gelen İngiliz turist sayısında artış beklediklerini söyledi. Morris, Muğla'nın tarihi, kültürü ve misafirperver insanlarıyla İngiliz vatandaşları tarafından çok sevildiğini belirtti. Aras ise Muğla'nın zengin tarihi, doğası ve coğrafi konumu sayesinde her mevsim turist çektiğini ifade etti.

08.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:48
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bu yıl Türkiye ve Muğla'ya gelen İngiliz turist sayısında artış beklediklerini söyledi.

Morris, göreve yeni başlayan Aras'ı makamında ziyaret ederek kutladı.

İngiliz turistlerin tatil tercihleri arasında Muğla'nın ilk sıralarda geldiğini hatırlatan Morris, "Tarihi, kültürü, misafirperver insanlarıyla Muğla, İngiliz vatandaşları tarafından çok seviliyor. Bu yıl Türkiye ve Muğla'daki İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz." dedi.

Bölgede tatil yapan İngiliz vatandaşlarının sayısının yılda 1,5 milyonu geçtiğini vurgulayan Morris, Muğla'nın tarih ve kültürün korunduğu bir şehir olduğunu ifade etti.

Aras ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Muğla ve ilçelerinin zengin tarihi, doğası ve coğrafi konumu dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu özellikleri ile her mevsim turist çektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Büyükelçisi: Bu yıl Türkiye ve Muğla'da İngiliz turist sayısında artış bekliyoruz - Son Dakika

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