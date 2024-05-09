İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca\'yı ziyaret etti

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, belediyenin girişinde karşıladığı Morris'i makamında ağırladı. Morris ile Karaca, 2024 turizm sezonu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Fethiye'ye tekrar gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Morris, seçimi kazanarak yeniden belediye başkanı olan Karaca'yı tebrik etti.

İngiltere'den bu yıl 4 milyon kişinin tatil için Türkiye'ye geleceğini belirten Morris, bunların çok büyük bir kısmının Muğla'yı tercih ettiğini, gelecek yıl bu rakamın 5 milyonu geçmesini beklediklerini kaydetti.

Fethiye'nin turizmin yanı sıra tarımsal üretimde de çok önemli bir merkez olduğunu, çeşitli ülkelere ihracat yapıldığını vurgulayan Morris, "Yabancı yatırımcıların Fethiye'ye gelmeleri, bölgeye büyük değer katacak. İngiliz hükümeti ile Türk yetkililer arasında Ankara'da ve Londra'da yürütülen görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki dönemde aralarında Fethiye'nin de bulunduğu önemli tarımsal üretim merkezleri için İngiltere'ye ihracat kapıları açılacak." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca, "Yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarında Fethiye'mizin fotoğrafları, her yerde karşımıza çıkıyor. Bizler de fuarlarda açtığımız stantlar aracılığıyla önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu sene turizm sezonunun çok iyi geçeceğinden şüphemiz yok. Belediye olarak elimizden geldiğince ilçe turizmine katkı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunu uzatmak için çalışmaların sürdüğünü, İngiltere ile Dalaman arasındaki direkt uçuşların sayısını artırmak için girişimlerin devam ettiğini belirten Karaca, Fethiye'nin Londra'da her sene çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından temsil edildiğini, bu sene düzenlenecek Londra Turizm Fuarı'na bizzat gitmek istediğini kaydetti.