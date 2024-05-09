İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti

İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca\'yı ziyaret etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Karaca, belediyenin girişinde karşıladığı Morris'i makamında ağırladı. Morris ile Karaca, 2024 turizm sezonu hakkında görüş alışverişinde bulundu. İngiltere'den bu yıl 4 milyon kişinin tatil için Türkiye'ye geleceğini belirten Morris, gelecek yıl bu rakamın 5 milyonu geçmesini beklediklerini kaydetti. Morris ayrıca, İngiliz hükümeti ile Türk yetkililer arasında yürütülen görüşmeler sonucunda Fethiye'nin de bulunduğu tarımsal üretim merkezleri için İngiltere'ye ihracat kapılarının açılacağını belirtti. Fethiye Belediye Başkanı Karaca ise turizm sezonunu uzatmak ve İngiltere ile Dalaman arasındaki direkt uçuşları artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

09.05.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, belediyenin girişinde karşıladığı Morris'i makamında ağırladı. Morris ile Karaca, 2024 turizm sezonu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Fethiye'ye tekrar gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Morris, seçimi kazanarak yeniden belediye başkanı olan Karaca'yı tebrik etti.

İngiltere'den bu yıl 4 milyon kişinin tatil için Türkiye'ye geleceğini belirten Morris, bunların çok büyük bir kısmının Muğla'yı tercih ettiğini, gelecek yıl bu rakamın 5 milyonu geçmesini beklediklerini kaydetti.

Fethiye'nin turizmin yanı sıra tarımsal üretimde de çok önemli bir merkez olduğunu, çeşitli ülkelere ihracat yapıldığını vurgulayan Morris, "Yabancı yatırımcıların Fethiye'ye gelmeleri, bölgeye büyük değer katacak. İngiliz hükümeti ile Türk yetkililer arasında Ankara'da ve Londra'da yürütülen görüşmeler çerçevesinde önümüzdeki dönemde aralarında Fethiye'nin de bulunduğu önemli tarımsal üretim merkezleri için İngiltere'ye ihracat kapıları açılacak." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca, "Yurt içi ve yurt dışı turizm fuarlarında Fethiye'mizin fotoğrafları, her yerde karşımıza çıkıyor. Bizler de fuarlarda açtığımız stantlar aracılığıyla önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu sene turizm sezonunun çok iyi geçeceğinden şüphemiz yok. Belediye olarak elimizden geldiğince ilçe turizmine katkı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm sezonunu uzatmak için çalışmaların sürdüğünü, İngiltere ile Dalaman arasındaki direkt uçuşların sayısını artırmak için girişimlerin devam ettiğini belirten Karaca, Fethiye'nin Londra'da her sene çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından temsil edildiğini, bu sene düzenlenecek Londra Turizm Fuarı'na bizzat gitmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Alim Karaca, Dalaman, İhracat, Hükümet, Türkiye, Fethiye, Ankara, Tatil, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:29:26. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Büyükelçisi Jill Morris, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement