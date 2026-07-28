İngiltere'de 14 Yaşından İtibaren Teknik Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de 14 Yaşından İtibaren Teknik Eğitim

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Burnham, ortaokulda yapay zeka gibi teknik derslerin verileceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkede ortaokul öğrencilerinin 14 yaşından itibaren üretim ve yapay zeka gibi teknik alanlarda dersler alabileceğini duyurdu.

Başbakan Burnham, Derby'deki tren üretim tesisinde açıkladığı reform kapsamında İngiltere'de 14 yaşından itibaren öğrencilere temel akademik derslerin yanı sıra teknik ve mesleki içerikli derslerin de sunulacağını bildirdi.

Eğitim sisteminin uzun süredir üniversite yolu etrafında şekillendiğine dikkati çeken Burnham, bunun bazı gençlere "ikinci sınıf vatandaş" oldukları mesajını verdiğini söyledi.

Burnham, "Bu doğru değil. Onların da kendileri için işleyen, tüm gençlere yol sunan, akademik ve teknik eğitim arasında dengeli bir eğitim sistemine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Burnham, eğitimde, istihdamda ya da mesleki eğitimde olmayan gençlerin sayısını azaltmak için görev üstlendiğini belirtti ancak bu hedef için net bir tarih açıklamadı.

Eğitim Bakanı Lucy Powell de düzenlemenin, gençleri yerel bölgelerindeki iş ve kariyer imkanlarıyla buluşturan bir eğitim sistemi tasarlamak için işverenler, belediye başkanları ve yerel yönetimlerle ortak çabanın başlangıcı olduğunu söyledi.

Sendikalardan finansman uyarısı

Okul ve Kolej Liderleri Derneğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Başbakan Burnham'ın hedefinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, buna karşın okulların sıkı bütçeler ve özel eğitim ihtiyaçlarına ilişkin reformlar nedeniyle kapasite sorunu yaşayabileceği uyarısında bulunuldu.

Ulusal Eğitim Sendikası da yeni önerilerin okullara yeterli yatırım yapılmadığı takdirde başarısızlığa uğrayabileceği değerlendirmesini yaptı.

İngiliz hükümeti, söz konusu derslerin yerel sanayi kollarıyla bağlantılı olacağını ve öğrencilere iş hayatına geçişte daha net bir yol haritası sunmayı amaçladığını duyurdu.

İngiltere'de bu yıl yayımlanan verilere göre, ülke genelinde 1 milyondan fazla genç eğitimde, istihdamda ya da mesleki eğitimde yer almıyor. Bu rakam, 12 yıldan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, İngiltere, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 14 Yaşından İtibaren Teknik Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
Binali Yıldırım’dan Özgür Özel’e sürpriz telefon Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon

18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 19:00:28. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de 14 Yaşından İtibaren Teknik Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.