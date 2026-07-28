İngiltere'de 14 Yaşından İtibaren Teknik Eğitim

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkede ortaokul öğrencilerinin 14 yaşından itibaren üretim ve yapay zeka gibi teknik alanlarda dersler alabileceğini duyurdu.

Başbakan Burnham, Derby'deki tren üretim tesisinde açıkladığı reform kapsamında İngiltere'de 14 yaşından itibaren öğrencilere temel akademik derslerin yanı sıra teknik ve mesleki içerikli derslerin de sunulacağını bildirdi.

Eğitim sisteminin uzun süredir üniversite yolu etrafında şekillendiğine dikkati çeken Burnham, bunun bazı gençlere "ikinci sınıf vatandaş" oldukları mesajını verdiğini söyledi.

Burnham, "Bu doğru değil. Onların da kendileri için işleyen, tüm gençlere yol sunan, akademik ve teknik eğitim arasında dengeli bir eğitim sistemine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Başbakan Burnham, eğitimde, istihdamda ya da mesleki eğitimde olmayan gençlerin sayısını azaltmak için görev üstlendiğini belirtti ancak bu hedef için net bir tarih açıklamadı.

Eğitim Bakanı Lucy Powell de düzenlemenin, gençleri yerel bölgelerindeki iş ve kariyer imkanlarıyla buluşturan bir eğitim sistemi tasarlamak için işverenler, belediye başkanları ve yerel yönetimlerle ortak çabanın başlangıcı olduğunu söyledi.

Sendikalardan finansman uyarısı

Okul ve Kolej Liderleri Derneğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Başbakan Burnham'ın hedefinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, buna karşın okulların sıkı bütçeler ve özel eğitim ihtiyaçlarına ilişkin reformlar nedeniyle kapasite sorunu yaşayabileceği uyarısında bulunuldu.

Ulusal Eğitim Sendikası da yeni önerilerin okullara yeterli yatırım yapılmadığı takdirde başarısızlığa uğrayabileceği değerlendirmesini yaptı.

İngiliz hükümeti, söz konusu derslerin yerel sanayi kollarıyla bağlantılı olacağını ve öğrencilere iş hayatına geçişte daha net bir yol haritası sunmayı amaçladığını duyurdu.

İngiltere'de bu yıl yayımlanan verilere göre, ülke genelinde 1 milyondan fazla genç eğitimde, istihdamda ya da mesleki eğitimde yer almıyor. Bu rakam, 12 yıldan bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.