İngiltere'de yapılan bir araştırma, 1 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 3,8 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Joseph Rowntree Vakfı'nın (JRF) finansmanıyla Heriot-Watt Üniversitesi ve sosyal araştırma şirketi Verian tarafından yürütülen araştırmada, ülkedeki aşırı yoksulluk oranlarının rekor seviyelerde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Araştırmada, geçen yıl 1 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 3,8 milyon kişinin gıda, giyim, ısınma ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği ifade edildi.

Aşırı yoksulluk yaşayanların sayısının 2022'deki rekor seviyesinde kaldığına dikkat çekilen araştırmada, en yüksek yoksulluk oranının ise hanelerin yaklaşık yüzde 2'sinin bu durumda olduğu başkent Londra'da görüldüğü vurgulandı.

Londra'nın Newham bölgesinde ise hanelerin yüzde 3'ünden fazlasının aşırı yoksulluk içinde yaşadığına işaret edilen araştırmada, bunun ülke genelindeki "en yüksek oran" olduğu kaydedildi.

Etnik azınlıklar ve göçmenler aşırı yoksulluk riskiyle daha fazla karşı karşıya

İngiltere'nin güneybatısında aşırı yoksulluk oranının en düşük seviyede olduğu belirtilen araştırmada, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki oranların da İngiltere genelinden daha düşük olduğu aktarıldı.

Araştırmada, özellikle çalışma çağındaki yalnız yetişkinler, engelliler, etnik azınlıklar ve göçmenlerin aşırı yoksulluk riskiyle daha fazla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Araştırmada ayrıca, aşırı yoksulluk yaşayanlar arasında göçmenlerin oranının 2019'da yüzde 25 iken 2025'te yüzde 32'ye yükseldiği kaydedildi.

İngiltere'de yapılan bu araştırma, Ekim-Aralık 2025'te 120 acil destek kuruluşundan hizmet alan 4 bin 884 kişiyle yapılan anketler ve 2026'da gerçekleştirilen görüşmeler temel alınarak hazırlandı.