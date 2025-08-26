İngiltere'de eylemciler, İsrail için savaş uçağı parçası üreten fabrikada çalışmaları durdurdu - Son Dakika
İngiltere'de eylemciler, İsrail için savaş uçağı parçası üreten fabrikada çalışmaları durdurdu

İngiltere\'de eylemciler, İsrail için savaş uçağı parçası üreten fabrikada çalışmaları durdurdu
26.08.2025 15:00
İngiltere'de İsrail karşıtı eylemler yapmak için yeni kurulan "Adalet için Filistinli Şehitler" grubu, İsrailli pilotların F-16 ve F-35 savaş uçaklarındaki eğitiminde kullanılan askeri parçaları üreten fabrikaya girerek üretimi durdurdu.

Filistin'e destek eylemlerine ilişkin basın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları yapan The Aftershock, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan eyleme ilişkin görüntüler yayımladı.

İSRAİL'E ASKERİ PARÇALAR ÜRETEN FABRİKADA ÜRETİM DURDU

Görüntülerde kendilerine "Adalet için Filistinli Şehitler" adını veren grup üyelerinin, sabah saatlerinde Wolverhampton kentindeki Moog fabrikası kapılarını araçla kırarak içeri girdiği ve fabrikanın çatısına tırmandığı anlar yer aldı.

Fabrika çatısına çıkan ve üretim bandına girmek için çatıda delik açan eylemciler, fabrikada üretimi durdurdu.

Eylemcilerin İsrail'in Gazze saldırılarında öldürdüğü gazeteci Hüsam Şabat, akademisyen Rıfat el-Arir, doktor Adnan el-Berş ve Raghad Al-Jabri adlı çocuğun fotoğraflarının basılı olduğu tişörtler giydiği de görüntülere yansıdı.

The Aftershock, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'li Moog fabrikasının İsrailli pilotların F-16 ve F-35 savaş uçaklarındaki eğitiminde kullanılan askeri parçaları ürettiği ve üretimin İsrailli savunma şirketi Elbit Systems için yapıldığı belirtildi.

İSRAİL'E 10 KERE SEVKİYAT YAPILMIŞ

Açıklamada, fabrikanın Aralık 2024'ten bu yana İsrail'e 10 kere sevkiyat yaptığı vurgulandı. Eylemcilerden ikisi ise paylaştıkları görüntüde, halktan, fabrika önünde toplanarak kendilerine destek vermesi çağrısında bulundu. İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemler yapan Palestine Action grubu temmuz ayında yasaklı örgüt ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de eylemciler, İsrail için savaş uçağı parçası üreten fabrikada çalışmaları durdurdu - Son Dakika

15:45
17:01
SON DAKİKA: İngiltere'de eylemciler, İsrail için savaş uçağı parçası üreten fabrikada çalışmaları durdurdu - Son Dakika
