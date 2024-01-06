İngiltere\'de Filistin Halkıyla Dayanışma Gösterileri

İngiltere'de Filistin halkıyla dayanışma için bir araya gelen binlerce kişi, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla Londra'nın farklı noktaları ve farklı şehirlerde gösteriler düzenledi.

İngiltere'de 7 Ekim'den bu yana Noel dönemi dışında her cumartesi toplanan göstericiler, başkent Londra'da eylem yaptı.

Göstericiler, İsrail'e destek veren ve Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemeyen ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve İşçi Partisi milletvekili Tulip Siddiq'in Camden bölgesindeki ofisi önünde toplandı.

Burada konuşan Camden Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Sabby Sagall, İsrail'in Filistinlileri kendi topraklarından etmek için başlattığı saldırılarını artırdığını söyledi.

Sagall, İsrail'in 1947'den bu yana etnik temizlik yaptığını kaydederek, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı İsrail aleyhine başvuruyu "bu süreçte yapılan en olumlu adım" olarak niteledi.

İsrail'in 75 yıldır Filistinlileri öldürdüğünü söyleyen Sagall, bir Yahudi olarak Filistin halkını desteklediğini dile getirdi.

Savaşı Durdur Koalisyonu Başkan Yardımcısı Andrew Murray ise İngiltere'de soykırıma verilen politik desteğin sona ermesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirdiğini vurgulayan Murray, "İngiliz hükümeti ve ABD hükümetinin soykırımı görmezden geldiği söyleniyor. Bu çok pasif bir cümle. Hükümetimiz, soykırımı silahlandırıyor, siyasi olarak destekliyor, diplomatik olarak soykırımın üzerini örtüyor." dedi.

Murray, iki devletli çözümü reddeden ve İsrail'in Gazze saldırılarını haklı çıkarmaya çalışan açıklamalar yapan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'yi de eleştirerek, "Bu ırkçıyı ülkemizden çıkarmalıyız." diye konuştu.

"Bu savaş uzarsa, bu savaşın kanı İngiltere ve ABD'nin elinde olacak" diyen Murray, Starmer'ın da bu politikaları desteklediğini belirtti.

Murray, Starmer ve İşçi Partisi'nin tüm işçi hareketi değerlerine aykırı davrandığının altını çizdi.

"İsrailli doktorlar açıkça savaş suçu işleme çağrısı yapıyor"

Kendisi de bir Yahudi olan emekli doktor Jonathan Flaxman da Gazze'deki sağlık çalışanları ve sağlık hizmetlerine ilişkin sayıları paylaştı.

Gazze'deki 36 hastaneden 23'ünün işlemez hale geldiğini ve Gazze'nin kuzeyinde işleyen bir sağlık kurumu kalmadığını kaydeden Flaxman, "Yaralı insanlar tedavi edilmezse yavaş ve acılı bir ölüm yaşarlar." dedi.

İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek için hastaneleri vurduğunu söyleyen Flaxman, "Bu, etnik temizliğin bir parçası." diye konuştu.

Flaxman, İsrail'in Hamas liderlerini hedef aldığı iddiasıyla hastaneleri vurduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik bilinçli bir saldırı yapıldığını ve 300'ün üzerinde sağlık çalışanını öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail'in iş makineleriyle hastane bahçelerinde insanları öldürdüğünü de söyleyen Flaxman, enerji verilemediği için yoğun bakımlarda bebeklerin öldüğünü ifade etti.

Flaxman, İsrail'in Gazze'ye 500 adet 365 metre çapındaki alanda ölümcül etkisi olan bombalar attığını, ABD'nin ise DEAŞ'la mücadelede bu bombalardan sadece bir tane attığını sözlerine ekledi.

Starmer yerine bağımsız aday için harekete geçtiler

Öte yandan kendilerine "Corbyn'den İlham Alan Sosyalist İttifak" adını veren bir grup bir sonraki seçimde Keir Starmer'ın karşısına bağımsız aday çıkararak İşçi Partisi liderini düşürmek için çalışma başlattı.

Starmer'ın ofisi dışında yapılan eylemde AA muhabirine konuşan ittifak gönüllüsü Koulla isimli kadın, "Starmer'ın ateşkes çağrısı yapmaması nedeniyle çok öfkeliyiz. Gazze'de çocuklar öldürülüyor ancak Starmer ateşkese karşı oy kullanıyor. Onu değiştirmek için kampanya düzenliyoruz." dedi.

Bölgeden yeni bir milletvekili çıkarmanın mümkün olduğunu kaydeden Koulla, "Bizi garanti görmesinler. Bizi dinlemeleri gerekiyor ve milyonlarcamız Gazze'de ateşkes istiyor." diye konuştu.

Koulla, Starmer'ın yerine yeni milletvekili seçmek için 26 bin oya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kampanyanın gönüllülerinden Phil Davidson ise eski bir İşçi Partisi üyesi olarak parti içi seçimlerde oy kullanmasının engellendiğini belirterek, "Zamanımı, Starmer'ın parlamentoya girmemesi için çalışmaya adadım. Onu bir varoluşsal problem olarak görmüyorum, Starmer bu ülkenin demokrasisi ve demokratik değerleri için bir tehdittir." dedi.

Davidson, seçim bölgesinde tanınan ve insanlığı ön plana çıkaran bir milletvekili istediklerini de sözlerine ekledi.