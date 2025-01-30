İngiltere'de Filistin Yürüyüşüne Soruşturma Talebi - Son Dakika
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İngiltere'de Filistin Yürüyüşüne Soruşturma Talebi

51 parlamenter, 18 Ocak Filistin destek eylemine müdahale için bağımsız soruşturma istedi.

30.01.2025 19:47
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İngiltere'de Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyesi 51 kişi, İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a yazdıkları mektupta, polisin 18 Ocak'ta müdahale ettiği Filistin'e destek yürüyüşüyle ilgili bağımsız soruşturma başlatılmasını talep etti.

Lordlar ve Avam Kamarası üyeleri, daha önce 2 kere yürüyüş düzenlenen güzergahtaki 3'üncü eyleme ilk başta izin veren sonra kararı iptal eden polisin, 18 Ocak'ta Filistin'e destek vermek için bir araya gelen eylemcilere müdahale etmesine İçişleri Bakanı Cooper'a yazdıkları mektupla tepki gösterdi.

Müdahalenin sosyal haklar ve protesto özgürlüğü açısından endişe verici olduğu kaydedilen mektupta, ateşkes sağlansa da Filistin konusunun dünyada ve İngiltere'de önemli bir konu olmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Son 15 ayda ülke genelinde Filistin'le dayanışma eylemleri yapıldığı vurgulanan mektupta, Londra'da 24 ulusal eylem yapıldığı hatırlatıldı.

Mektupta, bu eylemlere yüz binlerce insanın katıldığı belirtilerek "18 Ocak'taki eylem öncesi polisin koyduğu engeller ile eylem günü uygulanan polislikten büyük rahatsızlık duyduk. Yaşanan olaylarla ilgili yetkililerle görüştük, insanları dinledik ve görüntüleri izledik. Gördük ki çok sayıda endişe edilecek nokta var." değerlendirmesi yapıldı.

Polisin, çiçeklerle BBC binasının önüne yürümek isteyen küçük bir gruba önce izin verdiği sonrasında da grubu "polis barikatını aşmakla" suçladığı vurgulanan mektupta, barikat çevresinde yaşanan arbede nedeniyle yürüyüş organizatörlerinden Chris Nineham'ın gözaltına alındığı, iki milletvekili ile bir organizatörün de ifadeye çağırıldığı bilgisi yer aldı.

Mektupta, Bakan Cooper'a, eylem öncesi polis yetkilileriyle bir araya gelip gelmediği, geldiyse müdahale konusunun görüşülüp görüşülmediği de soruldu.

51 İngiltere Parlamentosu üyesinin imza attığı mektupta, "Hukuksuz olarak gözaltına alınanlar hakkındaki suçlamalar düşürülmelidir. İçişleri Bakanlığından söz konusu protestoda uygulanan polislik faaliyeti için bağımsız soruşturma başlatmasını da talep ediyoruz. Protestoları kışkırtan ve eylemleri bastırmak için yasalar çıkaran eski hükümetti. Bu hükümet, değişim istediğini göstermeli." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede 18 Ocak'te gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüş için güzergah, 2 ay öncesinde açıklanmış ve yürüyüşün BBC'nin önünden başlayıp Başbakanlık önünde biteceği duyurulmuştu.

Londra Metropolitan Polisi, daha önce 2 kere yürüyüş yapılan ve yeniden izin verilen güzergah yakınlarında bir sinagog bulunduğunu belirterek eyleme izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Sinagogun güzergahta bulunmadığını belirten yürüyüş organizatörlerinin çabaları karşılık bulmamıştı. 18 Ocak'ta Başbakanlık önünde buluşan eylemciler BBC önüne yürümek istemiş ancak polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Yaşanan arbede neticesinde 77 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'de Filistin Yürüyüşüne Soruşturma Talebi - Son Dakika

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