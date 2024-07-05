İngiltere'de genel seçimler sona erdi - Son Dakika
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İngiltere'de genel seçimler sona erdi

İngiltere'de gelecek 5 yılı belirleyecek genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. 4 bin 515 adayın yarıştığı seçimde ilk sonuçlar birkaç saat içinde belli olacak. Anketler, İşçi Partisi'nin açık ara farkla kazanacağını, Muhafazakar Parti'nin ise sandalye sayısının azalacağını öngörüyor. Aşırı sağcı Reform UK Partisi ve diğer bazı partilerin de parlamentoda temsil edileceği tahmin ediliyor.

05.07.2024 00:09
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İngiltere'de ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroların belirleneceği genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle 22.00 itibarıyla sona erdi.

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar saat 22.00 itibarıyla kapandı.

Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde ilk sonuçlar birkaç saat içinde belli olmaya başlayacak.

Sandık çıkış anketinin ise oy kullanma işleminin sona ermesinden dakikalar sonra açıklanması bekleniyor.

Seçim bölgelerinden parlamentoya giren milletvekillerinin belli olmasıyla Avam Kamarası'nda ortaya çıkacak genel tablonun ise sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.

Araştırma firmalarının seçim öncesi yaptığı anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisinin açık ara farkla ipi göğüsleyeceği, iktidardaki Muhafazakar Partinin ise hezimet yaşayacağı öngörülüyor.

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Partinin sandalye sayısının 100'lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken, anketler İşçi Partisinin 400'ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyor.

Anketler, aşırı sağcı Reform UK Partisinin yanı sarı Liberal Demokrat Parti, İskoçya Ulusal Partisi ve Yeşiller Partisinin Avam Kamarası'nda birden fazla sandalyeyle temsil edileceğini, Kuzey İrlanda ve Galler'i temsil eden partilerin de parlamentoda yer alabileceğini gösteriyor.

Seçimde, Filistin yanlısı bağımsız adaylar da parlamentoya girmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında Nelson Mandela'nın ilk seçiminde Güney Afrika'da meclise giren Yahudi kökenli Andrew Feinstein de bulunuyor.

Feinstein, seçimin favorisi İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'la aynı seçim bölgesinde yarışıyor. Feinstein, kazanarak Starmer'ın başbakan olmasını önlemeyi amaçlıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan erken seçimin tarihinin 4 Temmuz olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de genel seçimler sona erdi - Son Dakika

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