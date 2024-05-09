İngiltere\'de İşçi Partisi milletvekili Gazze\'de ateşkes çağrısı yaptı

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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, 7 aydır savaş suçlarının işlendiği Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması için İngiliz hükümetini İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Sultana, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz, ateşkes çağrıları ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Şeridi'ndeki durumun "kesinlikle dehşet verici" olduğunu dile getiren Sultana, Gazze'de aylardır savaş suçlarına tanıklık edildiğinin altını çizdi.

"Mahalleler dümdüz edildi, okullar ve üniversiteler tamamen yok edildi." diyen Sultana, Gazze'de orantısız şekilde öldürülen on binlerce kişi arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğuna işaret etti.

Sultana, "Bu durum sona ermeli ve derhal ateşkes sağlanmalı. Esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların Gazze'ye girmesine izin verilmesi ve daha da önemlisi, İngiltere'nin suç ortağı olduğu silah satışlarının da sona ermesi gerekiyor. Hükümetimize mesajımız budur." dedi.

"Her gün yaşanan ölümleri ve yıkımı görmek yürek parçalayıcı"

Milletvekili Sultana, Gazze'de ateşkes çağrılarına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz hükümetinin, ateşkes sağlanması için İsrail hükümetine ve tüm taraflara baskı yapmasını istiyorum. Bu gerçekten çok önemli. Müzakerelerin sürekli devam ettiğini biliyoruz. Hükümetimizin ateşkes ve yardımların Gazze'ye serbestçe girebilmesi için gerekli her türlü diplomatik aracı kullanması gerekiyor ki şu anda yardımların giremediğini biliyoruz. Gazze'de kıtlık çoktan başladı ve bu inanılmaz derecede endişe verici."

Sultana, kuşatma altındaki Gazze'de her gün yaşanan ölümleri ve yıkımı görmenin yürek parçalayıcı olduğunu dile getirerek, bunun durmasını dilediğini söyledi.

İngiltere Parlamentosunda 2019'dan bu yana milletvekili olarak görev yapan Sultana, "İngiltere'de bir parlamenter olarak yaptığım şey, bunun durması için hükümetime baskı yapmak ve hepimizin yapması gereken şey de bu." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in bu tarihten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 614 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.